Zwak FC Volendam sluit 2022 af met afgetekende nederlaag tegen FC Utrecht

Opnieuw heeft FC Volendam niet gewonnen in de eredivisie. Voor de vijfde thuiswedstrijd op rij pakte de ploeg geen punten. Ditmaal was FC Utrecht met duidelijke cijfers te sterk, 0-4. Daardoor sluit Het Nieuwe Oranje 2022 af als hekkensluiter.

De eerste helft kende weinig grote kansen. Gaetano Oristanio krulde de bal voor het doel langs en Xavier Mbuyamba verschalkte in de kluts bijna Filip Stankovic. Het bleek uiteindelijk buitenspel te zijn. Hierna was het FC Utrecht dat 1-0 maakte. Een inzet van Bas Dost werd nog gekeerd door Stankovic, maar Taylor Booth schoot de rebound binnen. Oristanio leek de gelijkmaker in het doel te koppen. Luuk Brouwers haalde de inzet echter van de lijn af.

In de basisopstelling van FC Volendam waren een aantal wisselingen. Zo kreeg Robert Mühren vorige week te maken met een hersenschudding. Daar was hij nog niet voldoende van hersteld, daarom zat hij op de tribune. Zijn vervanger was opvallend genoeg niet Henk Veerman (voormalig FC Utrecht), maar de 17-jarige Lequincio Zeefuik. Benaissa Benamar en Daryl van Mieghem zaten naast Veerman op de bank.

Utrecht slaat toe

Net als in de eerste helft waren er na rust weinig kansen. Amsterdammer Daishawn Redan schoot uit de draai net naast. Daar kwam Volendam goed weg. Bas Dost kopte de Utrechters naar 2-0 uit een voorzet van Othman Boussaid. Veerman mocht wel invallen, maar de boomlange spits kon opnieuw zijn stempel niet drukken.

Oristanio had de aansluitingstreffer nog op zijn schoen. De Italiaan faalde oog in oog met doelman Vasilios Barkas. Sander van de Streek maakte in de eindfase de druiven nog zuurder voor Volendam door de 3-0 te scoren. Hierna kon Volendam geen kans meer creëren. Via Can Bozdogan werd het zelfs nog 4-0 voor de Utrechters.

Door de nederlaag gaat de ploeg van Wim Jonk als hekkensluiter de winterstop in. Concurrent SC Cambuur is de eerste tegenstander in het nieuwe jaar (8 januari).

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Plat (Benamar/64), Mbuyamba, Mirani, Murkin; Buur (W. Ould-Chikh/46), Eiting, Oristanio; Ould-Chikh, Zeefuik (Veerman/64), El Kadiri