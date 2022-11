Dit is waarom zij vanmiddag meelopen met de stille tocht voor Dani (14)

Daarom wil Van de Hoef samen met alle anderen een krachtig signaal afgeven naar de samenleving. "Ik loop mee als rector, maar ook als mezelf. We moeten er met z'n allen voor staan dat dit niet nog een keer gebeurt. Genoeg is genoeg. En hoe sterker het signaal, hoe beter." De stille tocht start om 17.00 uur bij het Uitvaartcentrum Johannes Poststraat in Hoorn en eindigt bij het Oscar Romero, waar Dani op school zat. De tocht wordt gehouden op de dag van Sint Maarten. "De betekenis van Sint Maarten past bij deze herdenking, licht brengen in donkere dagen en zorgen voor elkaar", aldus de gemeente Hoorn die de stille tocht faciliteert.

Ook rector Wessel van de Hoef staat er vanmiddag om twee redenen. "Ten eerste uit respect voor de familie. Het moet een mooi eerbetoon worden." De afgelopen weken hebben op school in het teken gestaan van het verwerken van de heftige gebeurtenis. "Het is een hele trieste aangelegenheid. Dit zijn van die tochten, waarvan je liever wilt dat ze niet gehouden worden."

