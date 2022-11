Condoleances voor Dani (14) stromen binnen: "Geen woorden voor"

"Niet te begrijpen" en "geen woorden voor', beslaan de eerste pagina's van het condoleanceregister voor Dani (14). Sinds gisteravond kunnen mensen terecht bij dorpshuis De Schalm in Westwoud om hun boodschap achter te laten. Bekenden en onbekenden van de familie druppelen dagmiddag binnen.

Het is woensdagmiddag 16.00 uur als een vriendin van Dani (14) het dorpshuis van Westwoud binnenloopt om haar steun te betuigen. Haar moeder is ook mee, en nog een vriendin. Stilzwijgend schrijft ze in het condoleanceboek dat naast een foto van Dani op tafel ligt. Een bos rode rozen leggen ze naast het boek, op de grond.

Iedereen die een boodschap wil achterlaten, is welkom. Want heel het dorp is aangedaan door de steekpartij van precies één week geleden, die de 14-jarige Dani fataal werd. Die vond plaats in de buurt van middelbare school Oscar Romero in Hoorn. Als de deur vanmiddag opent, stromen de eerste Westwouders toe. Zo ook een buurvrouw van de familie. "Het is een hele zware week", zegt ze en valt stil. Het zoveelste gevecht tegen de tranen. Ze kende de jongen al lange tijd. "Ik denk dat hij toen hij 4 jaar was dat hij hier kwam wonen. Ik heb er eerlijk gezegd geen woorden voor. Ik wens de familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Ik denk dat Westwoud er bij stilstaat en meeleeft." Ze vindt het belangrijk om van zich te laten horen . "Dit is geen mentaliteit wat past bij een samenleving. Ik vind dat dit niet moet kunnen. Nu niet. In de toekomst niet." "Heel dichtbij" Ramona Biersteker herkent Dani uit het dorp en is samen met haar kinderen naar De Schalm gekomen. "Ik vind dat ik dat gewoon moet doen. Ook al ken ik de familie niet persoonlijk. Je kunt niks doen, behalve dit. Om de familie te steunen." Zelf zat zij op de Oscar Romero. "Als je hoort wat er daar is gebeurt, komt het heel dichtbij. [...]. Zeker omdat ik zelf ook moeder ben denk je 'jeetje, wat moeten die ouders doorstaan? '. Zo zinloos. Waar je als ouder bang voor bent, is gebeurd."

Haar zoontje zit op de basisschool in Westwoud. "Zij hadden direct ook een bericht uitgestuurd en een overlijdensbericht in de krant. Mensen hebben het erover, het leeft erg. Ik denk dat het belangrijk is dat de familie weet dat de gemeenschap ze steunt. Van Westwoud tot ver daarbuiten." Het condoleanceregister in Westwoud is er tot en met zondag. Alle steunbetuigingen worden aan de familie overhandigd.