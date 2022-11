Kerkklokken in Castricum slaan urenlang op hol

Veel inwoners van Castricum hebben vannacht slecht geslapen nadat de kerkklokken van de Protestantse Kerk in het dorp op hol sloegen. Vanaf 23.45 uur waren ze urenlang onafgebroken te horen. Inmiddels is de politie ingeschakeld om de oorzaak te achterhalen.

Adobe Stock

In totaal sloegen de klokken zo'n 2.500 keer in slechts 3,5 uur tijd. Elke minuut sloeg de klok wel twaalf keer. De politie kreeg meerdere meldingen van inwoners over de kerkklokken. Verschillende bewoners vertellen vanochtend op NH Radio wat zij hebben meegemaakt. "Ik merkte dat de kerkklokken bleven luiden, het was geen half of heel uur toen ik om mijn horloge keek", vertelt een mannelijke bewoner die gisterenavond laat zijn hond uitliet. Oordopje In de bijna twintig jaar dat hij hier woont, heeft hij dit nog nooit meegemaakt. "Ik zag dat de wijzers op hol waren geslagen. Ik ben gaan slapen, heb een oordopje in gedaan en mij omgedraaid. Ik hoorde het niet meer." Een ander: "Ik kon al even niet in slaap vallen, en dan sta je al iets te open voor de dingen die om je heen gebeuren. En toen hoorde ik dus de kerkklokken en dacht ik: 'het is 23.45 uur'. En toen ging die alweer!" In onderstaande video is te zien en te horen hoe de kerkklokken vannacht spookten. Tekst gaat verder.

Kerkklokken Protestantse Kerk Castricum - NH Nieuws

Het pastoraat van de Protestantse Kerk Castricum bevestigt aan NH Nieuws op de hoogte te zijn van de 'klokkenluider'. "Dit klopt, het geluid kwam bij ons vandaan. Wij hoorden dit verhaal deze morgen ook. We weten dat de kerkklokken om 23.45 uur vannacht te horen waren, maar hebben geen idee voor hoe lang. Het geluid van de klokken zou uit het niets zijn opgekomen", vertelt een medewerker van de kerk.

Hoe de klokken op hol konden slaan, is nog onbekend. "Wij zitten ook met genoeg vragen, we weten alleen de begintijd van het luiden. Alles is doorgespeeld naar de politie." Bij de medewerker zelf ging vannacht de telefoon ook over, maar door het tijdstip en onbekende nummer nam zij de telefoon niet op. Uiteindelijk heeft een medewerker van de gemeente de zekeringen uit de kerktoren gehaald, waardoor het klokgeluid stopte. "Dus die zullen er ook wel mee aan de slag gaan. De politie is nu met het voorval bezig en onderzoekt wat er is gebeurd." Voorlopig stil Deze middag om 12.00 uur waren de kerkklokken ditmaal niet te horen. Hoe lang het stil blijft in het dorp, is nog niet bekend. Morgen zal er een monteur komen om te kijken naar de oorzaak van het op hol geslagen klokkenspel.

De politie laat weten dat de zaak - ondanks dat meerdere bewoners gisteren-avond/nacht naar de politie belden - nog niet bij hun bekend is. "Dit gaat in samenspraak met de gemeente Castricum, die zal de melding dan eerst nog aan ons doorgeven. Dan komt deze automatisch in ons systeem te staan", aldus een woordvoerder van de politie.

Vorige maand in Beverwijk Het is de tweede keer in korte tijd dat kerkklokken in de regio op hol zijn geslagen. Zo schreef het NHD op zaterdag 1 oktober over de op hol geslagen kerkklok van zorgcentrum Lommerlust. Daar hield de kerkklok veel inwoners van het centrum van Beverwijk urenlang wakker. Volgens een medewerkster van het zorgcentrum ging het toen om 'vandalisme'.