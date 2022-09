Piet (79) windt al 40 jaar klok van Martinuskerk op, maar zit zonder werk omdat uurwerk stuk is

Daar waar normaal gesproken de klok van de Martinuskerk om het halfuur zijn traditionele geluid laat horen, is het nu al twee maanden doodstil in Schellinkhout. Volgens Piet (79), die al 40 jaar de klok opwindt, is de klok stuk. Omwonenden begint het inmiddels ook op te vallen dat het herkenbare geluid in het dorp ontbreekt. "Het is een gemis."

Piet Thomas (79) wind al 40 jaar de Martinuskerk op - NH Nieuws

Piet Thomas (79) woont inmiddels al 37 jaar pal naast de Martinuskerk. De schoonvader van Thomas zorgde er voorheen voor dat de klok van de kerk het deed. Toen Thomas 40 jaar geleden werd gevraagd de taak over te nemen, twijfelde hij geen moment. "Dat hoort erbij", lacht de goedgehumeurde klokkenwinder. Ondanks dat Thomas voorheen elke dag de treden van de kerktoren beklom om de klok op te winden, is er weinig gemis. "Nee, ik mis het oplopen van de 36 treden absoluut niet. Maar ik vind het wel heel vervelend voor het dorp dat wij nu geen werkende kerktoren hebben." Niet alleen het geluid van de klok werkt niet, ook de wijzers staan al twee maanden stil. Dit tot grote ergernis van een buurman. "Mijn oriëntatie is helemaal weg. En als je dat al 50 jaar gewend bent, dan is dat inderdaad een gemis." Stuk Volgens Piet loopt een onderdeel van de klok vast. Hierdoor is het niet mogelijk om de klokken te luiden en zit Schellinkhout zonder werkende klok. Er zijn pogingen gedaan om de kerkklok te repareren, maar zonder succes. De klokkenwinder en pensionado twijfelt of hij na de reparatie nog wel zijn taak hoeft uit te voeren.



"De gemeente heeft het erover om de huidige klok te vervangen door een elektrisch systeem", legt Piet uit. "Dat zou betekenen dat ik niet meer de toren ga inklimmen." Voor de klokkenwinder zou dat het einde van de wereld betekenen, ook de treden beklimmen houdt hem jong. Wanneer of op welke wijze de klok gerepareerd of vernieuwd gaat worden, is nog niet duidelijk. De gemeente Drechterland was (nog) niet in staat om te reageren op vragen van NH Nieuws.