Laarders worden gek van klokgelui: klokken Johanneskerk voortaan 's nachts stil

Al langere tijd ervaren de omwonenden overlast van de klokken van de Johannestoren. De grootste bron van ergernis is het volume van de kerkklokken én het luiden ervan gedurende de nacht. Ook waren ze de beperkte muziekkennis van het carillon beu.

Handtekeningen

Buurtbewoners hebben hun klachten doorgegeven aan de gemeente. Op initiatief van een aantal buren zijn er zo'n 35 handtekeningen opgehaald om te laten zien deze klachten breed gedragen worden. Het Larense college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten dat deze gewenste veranderingen worden doorgevoerd.

Ondertussen heeft de gemeente contact gezocht met de kerkenraad. Daar is de vraag neergelegd of het luiden van de klokken inderdaad is aan te passen, omdat de buurtbewoners hier overlast van ervaren. De kerkenraad is akkoord gegaan. Tussen 23.00 en 7.00 uur blijft het stil in de Johannestoren.

Handwerk

Dat lukt overigens niet meteen. Er moet nog wel een afspraak worden gemaakt met het bedrijf dat de oude kerkklok instelt. Dit is handwerk, zo blijkt uit de reactie van de gemeente. Tegelijkertijd wordt gekeken naar het aanpassen van het volumeniveau.

Tot slot is er snel ook meer muzikale variatie te horen. Stichting Vrienden van de Larense Beiaard gaat ervoor zorgen dat op het carillon nieuwe en andere melodieën worden afgespeeld, zodat niet steeds hetzelfde liedje hoorbaar is.