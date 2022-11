Overvallen Venneper (46) mishandeld en beroofd van Pokémon-kaarten en turnpakken

De overval van tweeënhalve week geleden aan de Havenpoort in Nieuw-Vennep was een woningoverval waarbij de 46-jarige bewoner gewond is geraakt. Dat blijkt uit het programma Opsporing Verzocht. Na de overval zijn de drie daders er met onder andere een klein fortuin aan Pokémon-kaarten vandoor gegaan. Van twee nog voortvluchtige verdachten zijn beelden verspreid.

Een woordvoerder van de politie vertelt in Opsporing Verzocht wat er op 22 oktober is gebeurd. "Om 14.00 uur 's middags werd er bij hem aangebeld en er stonden drie mannen voor de deur."

"Eén van de mannen richtte direct een wapen op zijn hoofd", aldus de woordvoerder. Of het om een echt of een nepvuurwapen ging, is niet bekend, maar dankzij zijn ervaring met vechtsporten slaagt de man erin het wapen weg te slaan. Toch trekken de overvallers aan het langste eind: ze overmeesteren hun doelwit door op hem te gaan zitten. "

Wat volgt is 'grof geweld', aldus de politie. Ze slaan de man meerdere keren met het vuurwapen op zijn hoofd, binden hem vast en schoppen hem. Vervolgens doorzoeken ze de woning en verzamelen hun buit.

Pokémonkaarten

"Ze zijn er uiteindelijk vandoor gegaan met een flinke hoeveelheid contant geld", vertelt de politiewoordvoerder. "Kleding, zestien handgemaakte turnpakken, en ook 500 Pokémonkaarten ter waarde van 15.000 euro. Ook horloges met emotionele waarde en een Playstation 5."

De camera's die het slachtoffer rond zijn woning heeft hangen, hebben de overvallers vastgelegd. Een van de verdachten, een 31-jarige Rotterdammer, is inmiddels aangehouden, maar naar de twee andere overvallers wordt nog gezocht (zie afbeelding bovenaan dit artikel)

In Opsporing Verzocht wordt getuigen gevraagd zich te melden. "We zien in het onderzoek linken naar Rotterdam en Almere", zegt de woordvoerder in het programma. "Vooral de tweede man, die moet toch wel te herkennen zijn."