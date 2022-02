Man (24) vast voor witwassen: Pokémon-kaarten en gouden nep-kalasjnikov in beslag genomen

De politie heeft begin deze maand een 24-jarige man uit Uithoorn opgepakt op verdenking van phishing en witwassen. Bij het doorzoeken van zijn woning stuitte de politie op meerdere waardevolle en bijzondere objecten, die in beslag zijn genomen.

De man werd na maandenlang onderzoek op 1 februari gearresteerd. Volgens de recherche zou hij verantwoordelijk zijn voor het versturen van grote aantallen phishing-mails en het beheren van phishing-websites. Ook wordt hij verdacht van het bezit van een of meerdere verboden wapens en witwassen.

Wat is phishing?

Phishing is het hengelen naar iemands gegevens en een vorm van digitale oplichting. Dat gebeurt via e-mail, WhatsApp en sms. Slachtoffers worden bijvoorbeeld naar een valse website gelokt, waar ze vervolgens hun bank- of andere inloggegevens invoeren en prijsgeven.