Gewonde na overval in Nieuw-Vennep, politie zoekt auto met ingeslagen ruit

Bij een overval aan de Havenpoort in Nieuw-Vennep is vanmiddag een gewonde gevallen. De verdachte is gevlucht in een zwarte auto en wist te ontkomen.

De beroving gebeurde rond 14.00 uur. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm. Voor hem werd direct een ambulance opgeroepen.

Via Burgernet is een opsporingsbericht verspreid van de verdachte. De overvaller zou weg zijn gereden in een zwarte Peugeot met een ingeslagen achterruit. De politie riep eventuele getuigen op om zelf geen actie te ondernemen, maar de hulpdiensten te bellen.

Wat er precies is voorgevallen is nog onduidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.