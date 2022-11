Jongens van 14 aangehouden voor gewapende overval in Zaandam

Twee 14-jarige jongens hebben zondag rond 16.30 uur een gewapende overval gepleegd op een winkel aan de Gedempte Gracht in Zaandam. De tieners bedreigden het personeel met een (nep)vuurwapen en gingen er met een buit vandoor. Bij de aanhouding heeft de politie meerdere waarschuwingsschoten gelost.

De tieners gaan er na de overval vandoor op een gestolen scooter. Bij het station van Zaandam zien agenten het tweetal rijden en bij de achtervolging komen de daders ten val, laten de buit vallen en gaan er te voet vandoor. Er volgt een wildwest-achtervolging door de stad en de sloot.

Waarschuwingsschoten

De verdachten springen in een sloot om zo aan de agenten te ontkomen. Om de overvallers te stoppen wordt een waarschuwingsschot gelost en gaat een agent te water achter de verdachten aan. Andere agenten doorzoeken de wijk.

Als agenten één van de verdachten zien, gaat die er opnieuw vandoor. Opnieuw wordt er een schot gelost om de verdachten te stoppen. Een tiener springt nog een keer in een sloot om te ontkomen en weer schiet de agent. Daarop besluit de verdachte zich over te geven en nadat hij uit de sloot is gehaald wordt hij aangehouden.

In een steeg bij de Dom Helder Camarastraat zien agenten de andere verdachte lopen en die gaat er als een speer vandoor. Opnieuw worden er waarschuwingsschoten gelost. Hierop stopt de jongen zijn vluchtpoging en gaat ook hij in de boeien.

'Geen enkel besef'

"Jongens van deze leeftijd hebben werkelijk geen enkel besef wat dit voor de slachtoffers en de politie betekent", schrijft politie teamchef Sherwin Tjin-Asjoe. "Ze plegen een overval met een (nep)vuurwapen en brengen daarmee zich zelf ook in groot gevaar. Ze slaan op de vlucht en collega's moeten hun vuurwapen meermaals gebruiken om ze tot stoppen te dwingen. De impact voor de betrokken agenten is groot. Ik ben blij dat de agenten doortastend hebben gehandeld en deze twee tieners hebben aangehouden."

De aangehouden verdachten komen uit Zaandam en Assendelft. Ze zitten nog vast voor verhoor en onderzoek.