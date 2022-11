Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding na overval in Zaandam

Rond 16:30 uur was er een overval op een winkel aan de Gedempte Gracht in Zaandam. De politie startte direct een zoekactie en hield in de omgeving 2 verdachten aan. Hierbij werden waarschuwingsschoten gelost. De overval wordt onderzocht. Iets gezien/ camerabeelden? Bel 0900-8844.