Vakantieparken zijn populair bij criminelen, weet jij waar je op moet letten?

Om criminaliteit in vakantieparken tegen te gaan, roept Meld Misdaad Anoniem mensen op om verdachte signalen door te geven die zij in de parken zien. Het gaat dan bijvoorbeeld om gekke activiteiten in de nacht of gordijnen van een huisje die nooit opengaan. "We moeten criminelen uit de anonimiteit halen, zodat ze zich minder kunnen verstoppen", aldus Linda Poland van Meld Misdaad Anoniem op NH Radio.

Een verouderd chalet op het vakantiepark West-Friesland in Opmeer - NH Nieuws / Maurice Blaauw

De actie is opgezet in samenwerking met de provincie. Volgens hen hebben vakantieparken het tijdens de coronacrisis zwaar gehad vanwege het wegblijven van klanten. Dat vergroot de kans op verloedering, en daarbij de aantrekkelijkheid voor criminelen om zich met hun zaakjes te verschuilen op zulke recreatieparken. "En dat is heel gevaarlijk", zegt Poland van Meld Misdaad Anoniem op NH Radio. "In deze campagne willen we de recreatiesector alert maken op de signalen." Drugs Belangrijk punt: het gaat hierbij niet om overlast, zoals harde muziek, maar om 'gekke activiteiten in de nachtelijke uren, zoals het snel in- en uitladen van auto's'. "Of een afwijkende geur, chemisch of anijsachtig. Dat kan duiden dat er iets aan de hand is met drugs", aldus Poland. Ook kan het opvallen als de gordijnen van een huisje langere tijd gesloten blijven. "Dat zijn afwijkende signalen, die niet passen in een recreatieve omgeving."

Vandaag start Meld Misdaad Anoniem in samenwerking met de @ProvincieNH een campagne omtrent criminele activiteiten op vakantieparken, campings en jachthavens. Geef signalen en vermoedens anoniem door via 0800-7000#vakantieparken #veiligrecreeren #veilig #ondermijning 🌴 pic.twitter.com/XBBvRR9GWK — Meld Misdaad Anoniem (@M08007000) November 3, 2022

"Wij beseffen dat zoiets melden niet altijd vanzelfsprekend is, al helemaal niet op een park waar je elkaar misschien wel wat vaker tegen het lijf loopt", gaat Poland verder. "Daar kan best angst bij komen kijken. Bij ons kunnen mensen veilig melding doen of sparren als ze het niet zeker weten." Opmeer Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bracht een bezoek aan vakantiepark West-Friesland/De Perelaer in Opmeer, waar de afgelopen zomer sprake was van handel in verdovende middelen, arbeidsuitbuiting, mensenhandel en prostitutie. Ook werden er drugs en een vuurwapen gevonden.

Commissaris van de Koning in vakantiepark Opmeer - Provincie Noord-Holland

Destijds interviewde NH Nieuws chaleteigenaar Rolf op het park. Hij zei niets te zien van mensenhandel, prostitutie of drugsdeals, maar zag wel arbeidsmigranten wonen in slecht onderhouden chalets. Toevluchtsoord Dat vakantieparken inmiddels een toevluchtsoord zijn voor zulke mensen, 'spoedzoekers' of andere kwetsbaren, erkent ook de provincie. Zij noemen dit fenomeen ook als een aanleiding voor gemeenten om in actie te komen. Andere redenen daarvoor zijn onder meer zijn steeds vaker voorkomende conflicten en ruzies tussen bewoners, busjes die veel over het terrein rijden op vreemde tijden of meldingen van dealende jeugd.