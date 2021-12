Jongerenoverlast in vakantiepark: hakenkruizen, verbrande stoelen en kapotte ruiten

De laatste weken is vakantiepark Duinpark Egmond aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef meerdere keren doelwit geweest van vandalen. Tuinstoelen worden verbrand, ruiten ingegooid met bakstenen en voormalig restaurant Smakelijk is beklad met een hakenkruis.

Wim Göbel, voormalig eigenaar van het restaurant, is het vandalisme zat. Volgens hem hangen er in en rond het vakantiepark 's nachts regelmatig jongeren rond. "Die maken de boel stuk: ze haalden stoelen bij huisjes weg en staken die op straat in de fik, zodat de gemeente dat asfalt moest repareren. Of ze gooiden stenen door de ramen."

Hakenkruis

En ook is het gebouw waarin zijn restaurant huisde - dat nu twee jaar leegstaat - beklad met een hakenkruis. Ook elders in de omgeving zijn teksten gekalkt zoals 'ACAB', afkorting voor 'all cops are bastards'.

