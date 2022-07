Vuurwapen en drugs gevonden tijdens controle vakantiepark in Opmeer: “Mijn wietplanten zijn vernietigd”

Drie dagen lang duurde de politiecontrole op vakantiepark West-Friesland in Opmeer, waar meerdere misstanden aan het licht zijn gekomen. Zo meldt de politie dat er een vuurwapen is gevonden, en er mensen op het park verbleven die te linken zijn aan handel in verdovende middelen, arbeidsuitbuiting, mensenhandel en prostitutie.

Tijdens de controle keek de politie – samen met de gemeente en arbeidsinspectie – ook naar de veiligheid en kwaliteit van de vakantiewoningen. Een aantal woningen voldeden niet aan de normen die gesteld zijn aan de brandveiligheid en constructie. "Ik heb een waarschuwing gekregen omdat ik geen rookmelder heb", vertelt een bungaloweigenaar aan NH Nieuws. Hij meldt erbij dat hij deze zo snel mogelijk gaat aanschaffen. De bungaloweigenaar vertelt verder dat hij geen overlast ervaart. "Achter mij wonen twee Polen, maar dat is een heel net stelletje." Hij legt uit dat het park in tweeën is gedeeld en de kant, waar de bungalows staan, tegenwoordig heel netjes is. "Vijf jaar geleden had ik nog wel eens overlast, maar het was dan vooral harde muziek. Ook al is er wel één keer een steekincident geweest."

Een verouderde chalet op het vakantiepark West-Friesland in Opmeer NH Nieuws / Maurice Blaauw

Een verouderde chalet op het vakantiepark West-Friesland in Opmeer NH Nieuws / Maurice Blaauw

Een verouderde chalet op het vakantiepark West-Friesland in Opmeer NH Nieuws / Maurice Blaauw Volgende

Aan de kant waar de chalets staan, staan inderdaad een aantal minder goed onderhouden chalets. "Die worden verhuurd aan arbeidsmigranten", roept een voorbijganger. "Volgens mij is er één iemand die twaalf van die dingen heeft. Ze staan nog scheef ook." Iemand die voor zijn chalet aan het klussen is, meldt dat de controle wél grote indruk op hem heeft gemaakt. "Ze waren denk ik wel met vijftien politieagenten en een aantal tolken", blikt Rolf terug. Ook weet hij te melden dat de politie wat hennepplanten is tegengekomen. "Ja, die stonden bij mij in de tuin. Want het is eigen teelt, die nooit verveelt", zegt Rolf lachend. De politie heeft de planten vernietigd.

Rolf is aan het klussen voor zijn chalet - NH Nieuws / Maurice Blaauw

Rolf betoogt dat wanneer er zoveel politieagenten bij de slagboom aankomen, iedereen op het park binnen vijf minuten – via een appje – op de hoogte is. "Als je dan echt nog wat wil verstoppen, kan dat nog", weet Rolf. Na de vondst van zijn wietplanten in de tuin, is de politie ook bij hem binnen gaan kijken, waar alles wel in orde bleek. Rolf geeft aan dat hij niks merkt of ziet van mensenhandel, prostitutie of drugsdeals op het vakantiepark. "Al heb ik zelf ook geen dealer nodig." Dat er veel arbeidsmigranten op het park zijn, en er een aantal wonen in een chalet die slecht onderhouden is, ziet hij wel. "Ja, je kan er weinig tegen doen. Ik irriteer mij meer aan het feit dat het bestuur niet de juiste coating op de muren van het zwembad heeft laten spuiten."

De plantenbakken waar rolf zijn plantjes in stonden - NH Nieuws / Maurice Blaauw