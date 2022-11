Recordaantal kitesurfers trotseert de wind bij feestelijk lustrum Hoek tot Helder

Het windraam, de tien weken dat de wind de goede kant op staat voor de tocht, loopt nog maar tot 6 november. “Het was zeker nog even spannend”, zegt organisator Jasper Weeteling. “Logistiek gezien is het een enorme uitdaging om vijf dagen van te voren iedereen te mobiliseren.”

De vijfde editie van kitesurfmarathon Hoek tot Helder was binnen 12 minuten uitverkocht. Kitesurfmarathon Hoek tot Helder is de langste route ter wereld die in één dag gevaren wordt. De tocht begint in Hoek van Holland en strekt langs de kust tot aan de finish in Den Helder.

Pas op het laatste moment wordt besloten wanneer de marathon precies plaatsvindt. Dat hangt af van de windkracht en windrichting. Dat de wind nu de goede kant op staat, maakt de tocht niet makkelijker. Weeteling: “Het is een barre tocht, zo’n 10 procent valt af voor de finish.”

Vooral het laatste stuk van de tocht is zwaar, volgens Weeteling. “Omdat dit volledig downwind is. Je hebt dan wind in de rug en moet anders op je board staan.” Toch kwam vanmiddag om 14.00 de eerste kiter al aan bij de finish in Den Helder. Ze zijn vanochtend vroeg vertrokken, de eersten al rond 7 uur.

Bekijk hier hoe de kiters vanmorgen van start gingen met een pittig windje in Hoek van Holland: