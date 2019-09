Kitesurfers Hoek tot Helder halen recordbedrag op voor Hartstichting

DEN HELDER - Kitesurfers hebben op het strand van Den Helder €375.524 bij elkaar gebracht voor de Hartstichting. Afgelopen weekend finishten zij na een monster-kitetocht van Hoek van Holland naar Den Helder. "Een onbeschrijfelijk groot bedrag. Fantastisch!"

Ruim 250 (inter)nationale kiters wisten het record geldbedrag bij elkaar te halen voor de Hartstichting door een immense tocht van 130 kilometer langs de Nederlandse kust af te leggen. Onder deze kiters deden ook sportfanaten Beau van Erven Dorens en Mark Tuitert mee.

"Hoek tot Helder is de langste kitesurftocht van de wereld die in één dag wordt afgelegd", zegt organisator Martijn van Dijk. Na zo'n 10 uur behaalden de eerste kiters de finish, na de ruwe Noordzee via de stranden van Scheveningen, Noordwijk, IJmuiden, Camperduin en Den Helder getrotseerd te hebben.

Ruud Nobbenhuis is één van de deelnemers die al twee keer eerder heeft meegedaan, maar dit jaar voor het eerst is gefinisht: "Eindelijk de finish gehaald! Man, wat een dag was het. Ik ben nu helemaal gesloopt en heb een enorme spierpijn."

Bikkels

Beau van Erven Dorens moest al eerder afhaken liet hij via Twitter weten: "Ik lig uit de race. Te langzaam, te slecht en gebroken. De eerste kitesurfers zijn nu (14:00) al in Den Helder! Wat knap! Bikkels!!! Volgend jaar beter!"

'Fantastisch'

De opbrengst van de kitetocht is bedoeld voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. In Nederland leven zo'n 1,4 miljoen mensen met hart- en vaatziekten, waarvan zo'n 100.000 onder de 35 jaar. "Het is nu al het derde jaar dat we het evenement organiseren met Stichting Kite 4 Charity. Dat we met zijn allen zo’n onbeschrijfelijk groot bedrag hebben kunnen ophalen voor de Hartstichting, is fantastisch!"