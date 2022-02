Waaghalzen gaan het water op voor de vetste sprongen: "Is wel het mooiste"

Naast kitesurfers, zijn er ook windsurfers op het strand die een sprong in het woeste water wagen. Wel helemaal ingepakt, want echt lekker weer is het niet. "Op het water is het veiliger, dan op het land", zegt de surfer stoer. "Ik houd van deze elementen, de wind en de storm. Het is wel het mooiste."

Even later zie je de kitesurfer een enorme sprong nemen. "Hij zal zeker 18 tot 20 meter omhoog gaan. Maar je vliegt ook gewoon weer 70 tot 80 meter verder en dat moet je ook weer landen." Iets wat alleen de zeer ervaren kiters kunnen, als je het zo ziet.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]