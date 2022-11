De vader van Carla (87) was NSB-burgemeester van Langedijk: "Ik schaam me nog steeds"

De vader van Carla Kassing-Stoutjesdijk (87) speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog als burgemeester van Langedijk en overtuigd NSB-lid onder een hoedje met de Duitse bezetters. Jarenlang liep ze rond met dat grote familiegeheim, maar na meer dan een halve eeuw zwijgen, breekt Carla nu met haar erfschuld. Op zoek naar antwoorden duikt ze in het verleden van haar 'foute' vader. "Ik zie mijn ouders nu in een heel ander licht."

Carla uit Velserbroek bezoekt de oude burgemeesterswoning in Langedijk, de plek die zij tijdens de Tweede Wereldoorlog haar thuis noemde. De gang is in oude staat gebleven en ook de perenboom in de achtertuin blijkt er nog te staan, merkt ze verrast op. "Het doet me veel hier weer te zijn. Ondanks alle verbouwingen hangt diezelfde sfeer er nog steeds."

We staan in het huis waar Carla samen met haar ouders en oudere zus van 1943 tot de bevrijding in 1945 heeft gewoond. Haar vader, Dirk Stoutjesdijk, sloot zich in maart 1933 aan bij de NSB en had daar door de jaren heen verschillende functies. Ook zijn vrouw Louise was, met tegenzin, lid van de partij.

Op stand in Langedijk

In 1943 stelt de NSB hem aan als waarnemend burgemeester van Langedijk. Zijn vrouw ziet in haar situatie geen andere keuze dan mee te gaan. Het gezin verruilt het huis in Heemstede in voor de riante burgemeesterswoning in Langedijk.

Carla's vader zat in die tijd zonder werk. "Er was alleen eten op de bon. Toen werd hem het burgemeesterschap aangeboden. Hij kreeg een salaris en een huis in een omgeving waar genoeg te eten was. Daar voelden mijn ouders wel wat voor."

