'Rommelde' burgemeester versleten NSB-keten langs de raad?

Aart Ruijter van de D66-fractie in Oostzaan stelt dat aanschaf van een nieuwe keten een zaak van de gemeenteraad is. Alleen de reparatie van de oude ketting zou besproken zijn, zegt hij. "De burgemeester vertelt onwaarheden als hij zegt dat dit wel besproken is."

Ook de bewering dat de keten versleten is, is onwaar volgens de fractievoorzitter. De goudsmid die de keten al 35 jaar behandelt zou volgens hem de opdracht terug hebben gegeven 'omdat het niet goed voelde'. Ruijter is nu aan het overwegen of hij een motie van treurnis of afkeuring gaat indienen.

Notulen

Volgens burgemeester Polak is het wel degelijk besproken, maar is niet alles goed in de notulen gekomen. Tot twee keer toe zou hij het hebben aangegeven en is daar met 'oké' op gereageerd. Eerst zou het om het vervangen van enkel schakels gaan, maar na inspectie van een zilversmid zou het beter zijn om ook de penning te vervangen, omdat die ook aan het vervagen is. Het verschil in prijs zou om enkele honderden euro's gaan en binnen het budget dat daarvoor was vastgesteld.

Volgens Aart Ruijter kost een keten tussen de 4.000 en de 8.000 euro, maar zijn er ook uitschieters bekend. Volgens de griffier is er volgens het gilde van burgemeesters geen eenduidige procedure over het vervangen van een keten en is het niet duidelijk of een burgemeester de raad moet informeren als er een nieuwe keten komt: "Het is een vaag gebied". D66 heeft om het bonnetje van de nieuwe keten gevraagd, maar heeft die nog niet ontvangen.