Beoogd burgemeester Oostzaan nu al onder vuur door oude tweets

Het tweetgedrag van de kandidaat-burgemeester van Oostzaan, Marvin Polak, heeft gezorgd voor flink wat opwinding in het dorp en ver daarbuiten. Vooral bij GroenLinks, die hij in een tweet een 'failliete partij' noemde. De tweets zijn ondertussen verwijderd, schrijft mediapartner RTV Zaanstreek .

De tweets werden onder de aandacht gebracht nadat Polak's naam genoemd werd als nieuwe burgemeester van Oostzaan. Met het verwijderen van de opmerking op zijn account bleef de onrust niet weg. Van diverse kanten in het Oostzaanse bleef een onrustig gevoel overheersen. Vanuit de PvdA noemde Eelco Taams het 'verontrustend', waar GroenLinks sprak over het 'zich het leplazarus schrikken', bij monde van Annemarie van Duijnhoven.

Om die reden deed interim-burgervader Wimar Jaeger een verklaring uitgaan omtrent uitingen op social media van zijn beoogde opvolger Polak. Die verklaring stelde Jaeger op namens de fractievoorzitters van de Gemeenteraad van Oostzaan.

Verklaring

In die verklaring valt te lezen dat de raad het erover eens is dat de uitingen van de beoogde burgemeester ongepast waren, maar dat meerdere raadsleden ondertussen met Polak hebben gesproken en dat er in overleg met de commissaris van de koning is besloten toch door te willen gaan met het benoemen van de burgemeester.

Het is bij de benoeming van burgemeesters niet de bedoeling dat het internet wordt nagezocht op dit soort zaken. De vertrouwenscommissie, waar alle partijen in vertegenwoordigd worden, mag bijvoorbeeld niet Googelen naar de kandidaat.

Niets lijkt een benaming van Polak meer in de weg te staan. GroenLinks-raadslid Bert Jongert heeft zich niet achter die mening geschaard. Hij vindt Polak niet langer de geschiktste kandidaat.