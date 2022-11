Deel verdachte AZ-hooligans beraadt zich op hoger beroep na groepsveroordeling rellen

Op één na zijn alle mannen verdacht van rellen bij het AZ-stadion een jaar geleden door de politierechter schuldig bevonden. Ze krijgen een taakstraf en voorwaardelijke celstraf. "Een aantal had wél goede bedoelingen en was niet in het stadion", aldus een advocaat. Een paar verdachten beraadt zich dan ook op hoger beroep.

Tegen allemaal zijn deze week taakstraffen van 240 uur, voorwaardelijke celstraffen van drie maanden van en een strafrechtelijk stadionverbod geëist , omdat zij volgens het OM die avond 'bewust de confrontatie opzochten en meegingen in een aanvalsgolf'. De politierechter ging daar niet helemaal in mee.

Kort terug: op 20 november 2021 trekt een groep van 100-200 mensen naar het stadion tijdens de wedstrijd AZ-NEC, op dat moment afgesloten voor supporters vanwege de coronamaatregelen. Er wordt vuurwerk afgestoken en in de zevende minuut breekt een deel van de groep met geweld het stadion in .

"Zij denken: waarom krijg ik voor mijn kleinere aandeel dezelfde straf als de mannen die wel in het stadion zijn geweest? Ze hebben van tevoren niet gefantaseerd over rellen of zich bemoeid met de groeps-app en waren alleen bíj het stadion, zonder kwade bedoelingen. Net zoals zoveel anderen die daar óók waren die avond."

"Wij beraden ons op hoger beroep, omdat een paar echt niet in het stadion zijn geweest en daar nu wel voor zijn veroordeeld." Dat zegt de advocaat van negen verdachten Joost Kleiman tegen NH Nieuws. Zijn cliënten komen uit Alkmaar, Egmond aan den Hoef, Heerhugowaard en Limmen. Een aantal reageert volgens de raadsman 'gelaten' op de uitspraak, die volgens hem 'stevig' is.

"Dat vind ik wel problematisch: hij is namelijk alleen even op de parkeerplaats van AZ geweest en dat is volgens mij vrij toegankelijk." Visser erkent dat wat er die avond heeft plaatsgevonden 'ernstig' is. "En het politieonderzoek lastig, maar dat is geen criterium. Dan moeten ze beter hun werk doen."

Volgens hem zit in het dossier niets over de individuele rol van de verdachten bij de geweldpleging. "En daar is het strafrecht wel voor. Ik denk dat er angst is om mensen vrij te spreken. Dat zou dan namelijk wel wat teweegbrengen."

Omdat zijn cliënt er relatief met een lage straf vanaf komt, gaat hij overleggen of die in hoger beroep wil gaan. Mogelijk gaat dat proces namelijk weer een jaar duren.

De andere twee advocaten van twee verdachten waren deze middag niet bereikbaar voor een reactie. OM en verdachten hebben nog een kleine twee weken om hoger beroep in te dienen.