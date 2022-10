De verslagenheid is groot op het Oscar Romero: "Je hoopt dat het niet waar is..."

Joep Entius is één van de conciërges van het Oscar Romero. Hij komt juist naar buiten, met een sigaret en een kop koffie. "Dat kan ik wel gebruiken", zegt hij. "Het wordt een vreemde week", verwacht hij. Vorige week woensdag - toen de steekpartij plaatsvond - was hij vrij. "Je hoopt eerst dat het niet waar is. Maar dat was het wel."

Het nieuws van het overlijden van Dani is keihard aangekomen. Bij zowel docenten als leerlingen is het verdriet groot. De maandag is allesbehalve een normale schooldag. Leerkrachten komen om 9.00 uur aan bij school voor een bijeenkomst. Reacties zijn spaarzaam, tranen in overvloed. Op straat wordt troost bij elkaar gezocht. Na het leggen van bloemen, gaan ze naar binnen. Hoe moet je omgaan met een situatie als deze?

Zo nu en dan komen er jongeren om bloemen neer te leggen. Zoals Johnny (17) een goede vriend van Dani. "Vorige week kwam hij nog bij ons om kippensoep te eten. En we zijn nog naar de McDonalds geweest." De schok is groot, ook bij Johnny. Al houdt hij zich groot. "Dani was een goeie jongen. Hij deed altijd zijn best op school, deed geen rare dingen." Vergeten zal hij Dani niet. "Hij is dan wel uit het zicht, maar niet uit mijn hart."

Trieste taferelen op een schoolplein. Kinderen vallen elkaar huilend in de armen, tranen worden weggeveegd. De eerst nog bescheiden bloemenzee groeit zienderogen tot een imposant monument. Het verdriet gaat hand in hand met ontzetting. "Er zijn eigenlijk nooit vechtpartijen op deze school", zegt Rosalie. "En als er dan zoiets gebeurt, dan hakt dat er wel in bij iedereen."

Bloemenzee ordenen

Als ook de leerlingen naar binnen zijn, komt rector Wessel van de Hoef naar buiten. Hij probeert deze donkere dagen alle betrokken bij elkaar te houden. En zorgt er ook nog even voor dat de bloemenzee netjes geordend wordt. "Binnen praten we veel met elkaar. Iedereen krijgt de ruimte, ieder kind en iedere docent verwerkt dit op z'n eigen manier. Wij zijn er voor de kinderen, maar ook als collega's voor elkaar. Iedereen let op elkaar."

Na de steekpartij is een 16-jarige jongen uit Hoorn opgepakt. Hij is geen leerling van het Oscar Romero. Het Openbaar Ministerie doet nog geen uitspraken over waarvan de verdachte precies wordt verdacht. Volgende week wordt bepaald of de jongen langer in voorarrest blijft.