Mina's kat na dagen op vijftien meter hoogte uit boom gered

Apu, de kat van Mina is al twaalf dagen van huis in Zwaag. Mina hoorde Apu de hele tijd miauwen, maar kon hem nergens vinden tot een buurvrouw uit de straat hem opeens zag zitten vanaf haar balkon. Apu zat op vijftien meter hoogte in een boom. Uiteindelijk is het gelukt om hem eruit te halen.

NH Nieuws

De buurvrouw belde de brandweer en die hebben vanmorgen rond 9.30 uur geprobeerd om Apu naar beneden te krijgen. "De hoogwerker kon er niet goed bij komen", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "En als de hoogwerker al dichterbij kwam, klom de kat nog hoger in de boom." Dus de brandweer is vertrokken en Apu zat nog steeds in de boom. Vanavond is het alsnog gelukt de kat uit de boom te halen. "Dankzij de hulp van een engel", schrijft Mina op Facebook. Haar dochter laat weten heel blij te zijn dat Apu weer thuis is. Mina vertelt dat ze nooit had verwacht dat Apu in de boom zou zitten. "Hij is nu een jaar oud, dus nog wel heel speels, maar hij is helemaal niet goed in klimmen. Dus ik had ook niet in bomen gezocht. Ik hoorde hem wel miauwen, maar kon hem dus niet vinden."

Quote "Morgen ga ik de groenvoorziening van de gemeente bellen, want die snoeien de bomen ook weleens" Mina

Mina heeft geen idee waarom de kat nu wel in de boom is geklommen. "Normaal als hij naar buiten is, komt hij af en toe terug voor iets lekkers of hij laat eventjes zijn gezicht zien." Ze weet niet hoe lang hij er al zit, maar maakt zich zorgen en hoopt stiekem dat hij een vogeltje heeft kunnen vangen, zodat hij iets te eten heeft. Nieuwe reddingspoging Toen het de brandweer niet is gelukt, wist Mina niet hoe Apu weer naar beneden zou kunnen komen. "Omdat 'ie moeizaam klimt, verwacht ik niet dat hij zelf naar beneden komt. Ik ben ten einde raad." De brandweer heeft Mina vanmorgen aangeraden een boomdeskundige in te schakelen. "Morgen ga ik de groenvoorziening van de gemeente bellen, want die snoeien de bomen ook weleens. Die kunnen er misschien wel bij", zei ze vanmiddag. Nu Apu uit de boom is, is dat niet meer nodig.