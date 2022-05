Buurt mist vijf katten binnen een week: 'Hoe ze overlijden is echt een lijdensweg'

Katten Catara en Zuko van Jefrrey Zeeman en buurkat Koppie zijn de afgelopen week overleden na mogelijke vergiftigingsverschijnselen. In totaal overleden er vijf katten aan de Oeverwal in Hoogwoud. De buren missen de katten heel erg, zowel binnenshuis als in de omgeving.

Ondertussen kreeg ook moederpoes Catara uitvalsverschijnselen aan de achterkant. "En de jongste was de volgende ochtend helemaal slap alsof hij al dood was, maar hij ademde nog wel", vertelt Jeffrey. Helaas was Zuko niet meer te redden. "Hij kreeg epileptische aanvallen en overleed op de schoot van mijn dochter."

De jongste kat (8 maanden) en zijn moeder (bijna 2 jaar) van Jeffrey Zeeman kwamen begin van de week rond het avondeten thuis. "We zagen dat de jongste steeds omviel, we dachten 'Wat doet ie raar?' We zijn toen naar de dierenarts geweest en die voelde dat hij een volle blaas had, daarvoor werd hij onder narcose behandeld en eenmaal thuis heeft hij lekker bij mijn dochter op schoot gelegen. Hij was nog wel wankel van de narcose." Ondanks het bezoek aan de dierenarts knapte Zuko de volgende dag niet op.

"We wilden haar in leven houden voor de dierenpolitie"

De andere poes was ondertussen naar de dierenarts en lag daar aan een infuus. "We wilden haar in leven houden voor de dierenpolitie", zegt Jeffrey. "Maar donderdagochtend ging het echt niet meer en toen hebben we de stekker eruit getrokken. Ze heeft ook wel die epileptische aanvallen gehad, maar die werden door medicijnen onderdrukt."

Het baasje van buurkat Koppie (9 maanden) was er al een beetje bang voor dat ook zijn kat ziek thuis zou komen, omdat Zuko en Catara het niet hadden gered. En dat gebeurde, Koppie kwam met verschijnselen thuis. "Dat is natuurlijk heel sneu", vertelt het baasje. "Alle katten zijn thuisgekomen met een zwalkend loopje en zakkend door hun achterpoten", vertelt hij over de symptomen. "Ze begonnen op dat moment, of later pas, epileptische verschijnselen te vertonen. Ook moesten ze braken en op een gegeven moment ging dat over in een soort levenloze toestand, heel afwezig en niet meer reageren op prikkels."

Zo ging het ook bij Koppie. "Het was al 's avonds laat dus we zouden de volgende ochtend naar de dierenarts, maar de volgende ochtend was ze al overleden", vertelt haar baasje, ook een bewoner van de Oeverwal. "Uiteindelijk hebben we geen dierenarts meer gecontacteerd. Autopsie is erg duur, daar begin je ook niet aan."

Niet meer naar buiten

In de buurt waren altijd heel veel katten actief vertellen de buren. "Normaal zochten ze elkaar via een stelsel van allemaal schuttingen op", vertelt het baasje van Koppie. Nu zijn er een stuk minder katten buiten. Sommige mensen houden hun katten binnen en er zijn er al vijf overleden in totaal. "Dat is wel heel triest." Het baasje van Koppie heeft nog een kat, de moeder van Koppie, en ze blijft voorlopig binnen.

Ook Jeffrey heeft nog een kat, een rode kater gemaand Harley. "Die ging ver weg en bleef soms dagen weg", vertelt hij. "Nu blijft hij ook binnen en dat doet hij best goed." Beide buren willen de katten niet voor altijd binnen houden en twijfelen over hoe ze hun tuin kunnen aanpassen. Ze hebben beiden geen idee wat de katten binnen hebben gekregen en of dat wel of niet met opzet was. De politie meldt dat er geen opzet in het spel hoeft te zijn. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een algen-bestrijdingsmiddel.

Jeffrey hoopt dat het snel wordt opgelost. "Ik denk niet dat het met opzet wordt gedaan. De dierenarts vertelde dat het best moeilijk is om een kat met opzet te vergiftigen. Het is sneu hoe ze nu overlijden. Het is echt een lijdensweg." Beide buren hebben de katten in de tuin begraven.

Naam van het baasje van Koppie is bekend bij de redactie.