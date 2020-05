Kater Mellow beschoten met luchtbuks in Schagen: "Misschien kattenkwaad"

Toen Mellow zaterdag brakend in z'n mandje lag, ontdekte Edo een wondje bij z'n voorpoot. "Het leek mee te vallen, maar misschien ook omdat hij het zelf had schoongelikt. En als een kat even niet lekker is, ga je niet snel direct naar de dierenarts." De dagen erna ging hij echter zo hard achteruit, dat Edo toch naar de kliniek is gegaan. "Hij werd zieker en zieker, ik dacht dat het misschien een tumor was."

"Pas toen hij werd geopereerd bleek dat hij een kogeltje in z'n lijf had"

Een tumor was het niet, maar Mellow was er behoorlijk slecht aan toe, ontdekte de dierenarts. "Uit een scan bleek dat zijn darmen behoorlijk verstopt zaten, maar pas toen hij werd geopereerd bleek dat hij een kogeltje in z'n romp had." Dat kogeltje is in z'n borst, naast z'n voorpoot z'n lijf binnengedrongen, heeft z'n darmen geperforeerd en is daar blijven steken, vertelt Edo.

De behandelend dierenarts van dierenkliniek Muggenburg bevestigt Edo's verhaal en vertelt dat de kater veel geluk heeft gehad. "Het kogeltje is eerst onderhuids gegaan", legt ze uit. Uiteindelijk heeft het kogeltje inderdaad de dunne darm geraakt. Die wond is door de dierenarts gehecht. "Dan heb je nog kans op een infectie", gaat ze verder, "dat is spannend, maar inmiddels gaat het weer goed met hem."