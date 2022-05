Vijf katten overleden na mogelijke vergiftiging in Hoogwoud

De politie is een onderzoek gestart na het overlijden van vijf katten rond de Oeverwal in Hoogwoud. Het is onduidelijk waaraan de katten zijn overleden, maar de dierenarts en dierenpolitie denken dat de katten een giftige stof hebben binnengekregen.

Beschoten kat Tijgertje overleden, is er een kattenhater actief in de Kersenboogerd?

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

