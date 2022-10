Verdriet na stallingbrand: "Ik noemde mijn camper mijn oude dame"

Een dag na de brand die de loodsen van een caravanstalling in Heerhugowaard in de as legde is pas goed te zien hoe groot de schade is. Van de tientallen caravans en campers is nauwelijks iets meer over. Veel bezitters komen poolshoogte nemen en komen tot de treurige conclusie dat hun tweede huis op wielen totaal verbrand is.

Een voor een komen bezitters van campers en caravans in de stalling naar de Middenweg toe. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan een zorgelijke rimpel in het voorhoofd. Op dronebeelden die we maakten is duidelijk te zien hoe de brand heeft huisgehouden. Van de loodsen en alles wat erin stond is niets meer over.

"Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, het is allemaal spul wat er staat en dat is natuurlijk erg, maar persoonlijke ongelukken zijn erger", zegt een eigenaar die zijn bezit in vlammen op zag gaan. Alle eigenaren hebben een verhaal over het bezit dat verloren ging.

Zie hieronder de video waarin de eigenaren van campers en caravans zich uitspreken over het verlies en de brand.