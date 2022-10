Dronebeelden uit Heerhugowaard laten vuurzee zien, 'tientallen caravans en campers verwoest'

De brand van gisteravond in Heerhugowaard heeft vier aaneengesloten loodsen compleet in de as gelegd. Bij daglicht geeft de overgebleven ravage een trieste aanblik. De loodsen stonden vol met caravans en campers, zegt de veiligheidsregio tegen NH Nieuws. Die zijn allemaal verwoest door het vuur.

Verdrietige eigenaren komen al vroeg in de ochtend kijken wat er over is van hun caravan of camper, ziet onze verslaggever. "M'n oude dame", verzucht er een. "Ik had m'n camper al twintig jaar en heb haar net twee weken terug voor de winter hier gestald." "Ik had gehoopt nog een paar jaar plezier van haar te hebben, maar helaas." Volgens andere onfortuinlijke eigenaars is het in ieder geval 'gelukkig alleen maar spul en geen persoonlijke ongelukken'. Volgens hen stonden er 'geen honderden, maar eerder tientallen' voertuigen. Ook zijn er mogelijk oldtimers verloren gegaan. tekst loopt door onder de video

Drone-beelden van de brand - Jur Stam

Even na middernacht was de brand in de loodsen aan de Middenweg in Heerhugowaard De Noord onder controle. Het vuur werd rond 21.15 uur opgemerkt, waarna er al snel geen redden meer aan was. Omdat de brandweer druk was met de grote brand bij een bloembollenbedrijf in Den Helder, werden hulptroepen uit Kennemerland opgetrommeld om de uitslaande brand in Heerhugowaard te blussen. Gasflessen Bij de brand in de caravanstalling waren ook luide knallen te horen. "Er is een aantal gasflessen ontploft", bevestigt de Veiligheidsregio. Mogelijk dat die door de eigenaren van de campers en caravans in de voertuigen zijn achtergelaten. Bij de meeste stallingen is het niet toegestaan gasflessen te laten staan. (Tekst gaat verder onder de foto)

NH Nieuws/ Bart van Zutphen

Een windmolen die tussen de loodsen stond is zwartgeblakerd en mist een wiek, maar is niet omgevallen. "Die molen is kennelijk voor de eigen energievoorziening van de loodsen. Wij hebben die wel extra gekoeld zodat 'ie niet omviel", licht de Veiligheidsregio toe. Tot diep in de nacht is er nog nageblust. De Middenweg is lange tijd afgesloten geweest.