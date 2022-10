Tientallen briefjes van Larense verzetsgroep gevonden, 'Unieke vondst'

Er is mogelijk een unieke vondst gedaan door verzamelaar Robin Gouwswaard: een stapel briefjes van een bekende Larense verzetsgroep. Het gaat om briefjes met persoonlijke informatie die gebruikt werden om documenten te vervalsen.

Nog regelmatig worden er unieke vondsten uit de Tweede Wereldoorlog in 't Gooi gedaan. Robin weet dit als geen ander. Al jaren verzamelt hij vanuit Stichting Hilversum in de Oorlog objecten en documenten uit de regio.

Het gaat om notities van de Larense verzetsgroep van August van Wilgenburg en Jo Hessels. Zij stonden bekend als belangrijke vervalsers van documenten. Het einde van de oorlog maakte zij helaas niet mee. Door verraad werden de verzetsmannen in 1944 opgepakt en geëxecuteerd. Op deze notities is onder andere persoonlijke informatie van 45 voornamelijk Joodse mensen te lezen. Deze persoonlijke informatie werd gebruikt om vervalste persoonsbewijzen en stamkaarten mee te maken.

De briefjes zijn dan ook ontzettend zeldzaam omdat het bezit hier van strafbaar was. Wanneer de papiertjes niet meer nodig waren, werden ze dan ook snel vernietigd. Dat maakt deze vondst mogelijk extra bijzonder. Ook moest er altijd gecontroleerd worden of de informatie erop klopte. "Duitsers deden zich ook regelmatig voor als mensen die hulp nodig hadden, om zo verzetsmensen op te sporen", legt Robin uit. "Ik weet het bijna zeker dat het om papieren van Van Wilgenburg gaat."

Toeval

Per toeval stuitte de jonge verzamelaar op de gevonden papieren. "Het is eigenlijk heel gek gegaan. Een andere verzamelaar verkocht een aantal spullen op Marktplaats. Ook spullen uit deze regio", legt hij uit. In een van de onderliggende mapjes vond Robin het stapeltje papiertjes.

Nu doet hij samen met lokale historici en collega's onderzoek naar de inhoud van de notities, wie waren deze mensen en wat is er met hen gebeurd? Het is een van de meest unieke vondsten van Robin. "Ik heb nu zo'n 5000 documenten uit de Tweede Wereldoorlog uit de regio. Zeker op het vlak van het verzet is dit misschien wel een van de meest bijzondere vondsten tot nu toe."