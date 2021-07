Nieuw boek onthult: Anne Frank verbleef de zomervakantie in Laren

Deze week verscheen een nieuw boek genaamd ‘Een badkuip aan de Drift’ over het bekende Kinderhuisje in Laren. En wat bleek: de negenjarige Anne Frank heeft hier in 1938 een vakantie doorgebracht. Mede-auteur Steven Weinberg vertelt in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag het achtergrondverhaal van Frank in Laren.

Het was historicus Aaldrik Hermans die in 2020 een link legde tussen een oude foto en het Kinderhuisje. Op deze foto uit 1938 is een groep kinderen te zien, met op de voorgrond een negenjarige Anne Frank. Op de achtergrond is het Kinderhuisje te zien. De oorlog is dan nog ver weg.

De badkuip

Leuk detail: Weinberg werd in 1946 in hetzelfde Kinderhuisje geboren en het was Aaldrik die aan hem vertelde dat hij dus in dezelfde badkuip als Frank heeft gezeten. "Dat zijn de momenten wanneer het bloed even uit je gezicht wegloopt", zegt Weinberg.

"Die badkuip stond op leeuwenpoten en werd op kolen gestookt via een geiser. Dus mijn moeder moest met hout het water opwarmen", herinnert hij zich. Dit was het startsein voor het maken van het boek. Samen met Michiel van Driel, de huidige eigenaar en bewoner van het huis, gingen de heren op onderzoek uit.

Kinderhuisje

"In het Kinderhuisje was een opvanghuis waar kinderen tijdelijk werden gehuisvest", legt Weinberg uit. Vader Otto, moeder Edith en oudere zus Margot gingen in 1938 naar oma in Basel. Om onduidelijke redenen ging Anne niet mee en kwam ze in het huisje terecht.

"Van de toenmalige kinderjuf weten we dat Anne werd omgeschreven als een vrolijk, maar ook bijdehand kind." Zo ontstaat een ander beeld van Frank dan haar bekende dagboek doet vermoeden, een jong zelfstandig kind.

Luister het interview terug via deze link.