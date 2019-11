Hilversummers vinden nazi-uniform onder vloer van net gekocht huis

Voor Robin is dit een heel bijzondere vondst. "Meestal werden dit soort kleren verbrand tijdens of na de oorlog, dus dat dit bewaard is gebleven, is echt uniek." Ook Wouter en Saskia zijn gefascineerd. "Opeens komt de oorlog erg dichtbij. We delen alleen het adres en dezelfde muren met deze persoon, maar nu zijn we wel benieuwd wie dat geweest is."

Hij kan meer vertellen over de gevonden spullen. "Ze zijn van een Nederlander geweest die als vrijwilliger werkte voor de Duitsers. Als wachtman, een soort beveiliger, kon hij worden ingezet om gebouwen of instellingen te bewaken." Opmerkelijk is het kleine, groene jasje dat erbij zit. "Vermoedelijk een kinderjasje, gemaakt van Nederlandse legerstof," zegt Robin.

Ze bewaarden de spullen tijdelijk in een keukenkastje dat nog gesloopt moest worden. "Daar heeft het een paar maanden gelegen, maar we bleven toch nieuwsgierig naar het verhaal erachter," vertelt Wouter Vreeke. Via via komen ze terecht bij verzamelaar Robin Gouwswaard uit Loosdrecht, die vanuit Hilversum in de Oorlog documenten uit de Tweede Wereldoorlog bestudeert.

Inmiddels heeft Robin twee namen weten te achterhalen. "C.F. Ketelaar en E. de Hoop. Die hebben voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog hier in de Rigelstraat gewoond." Hij zou graag in contact komen met iemand die meer weet over de achtergrond van de verstopte spullen. "Dat mag ook anoniem, maar ik vind dat we elke kant van de oorlog moeten vertellen. Goed of fout, we moeten alles herdenken. Het verleden mag niet vergeten worden."

Wapens in de tuin

En zijn Saskia en Wouter nog op zoek gegaan naar meer schatten? "We hebben nog wel goed gezocht, maar behalve oude kranten die meteen verpulverden hebben we niets gevonden," zegt Wouter. "Maar volgens Robin is de kans groot dat deze nazi-sympathisant wapens had. En we moeten de tuin nog doen, dus wie weet," vult Saskia aan.

In onderstaande video laat Robin zijn hobby-kamer zien en vertelt hij hoe hij de jasjes gaat bewaren. "Eerst moeten ze een week de vriezer in."