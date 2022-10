Vandaag asbestonderzoek op drie locaties na grote brand in Den Helder

Op drie plekken in Den Helder worden vandaag metingen verricht naar de aanwezigheid van asbest. Na een grote brand in een loods bij een bloembollenbedrijf is gisteravond is asbest vrijgekomen. De loods en zeker twee naastgelegen loodsen zijn vernield door het vuur. De schade is enorm.

De brand brak gisteravond uit aan de Nieuweweg. Brandweerlieden zijn de hele nacht bezig geweest met nablussen. Een dag na de brand is te zien wat er over is van de drie loodsen. Een deel van het metaal staat nog overeind, maar in de omgeving zijn overal platen en stukken hout te zien. Ook smeult er nog een klein vuurtje, laat NH Nieuws-verslaggever Kelly Blok weten. Ook is goed te ruiken dat er gisteravond een grote brand heeft gewoed. Asbest Een woonhuis naast het bedrijf is bespaard gebleven. "De bewoners hadden mazzel dat de wind de andere kant op stond, anders was het vuur overgeslagen naar de woning." Tekst gaat onder de kaart

De veiligheidsregio laat weten dat er gisteravond asbest is vastgesteld in de omgeving van de Nieuweweg 7 t/m 15. Bewoners zijn hierover geïnformeerd. Afzettingen De Doggersvaart is gedeeltelijk afgezet. Daarnaast is ook wandelgebied De Nollen en het naastgelegen tankstation afgezet. Op die locaties is mogelijk asbest aanwezig. "De afzetting is om te voorkomen dat er mensen aanwezig zijn op een locatie waar asbest is aangetroffen", laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. De resultaten van de asbestmetingen zullen in de loop van de dag bekend worden.

Bekijk hieronder beelden van de brand