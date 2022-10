Einde dreigt voor historische Dakota DC-3 op Schiphol

De DC-3 is volgens de Dutch Dakota Association van groot belang voor de Nederlandse luchtvaarthistorie. Voordat het toestel in 1947 in handen kwam van Prins Bernhard en de Nederlandse regering, deed het dienst in de Tweede Wereldoorlog en vloog onder andere tijdens Operatie Market Garden, en droeg daarmee bij aan de bevrijding van zuidelijke Nederland.

Het toestel, met de registratie PH-PBA, oftewel de Prins Bernhard Alpha, heeft in de vorige eeuw lang als museumstuk stilgestaan, maar werd in de jaren tachtig uiteindelijk weer luchtwaardig. De Dutch Dakota Association (DDA) is sinds 1998 de eigenaar van de de DC-3.

Geldschieters gezocht

De DDA is op zoek naar nieuwe sponsoren, nu Jumbo zich heeft teruggetrokken als geldschieter. De organisatie vreest dat zonder grote sponsor, de DC-3 nooit meer kan vliegen en er een einde komt aan de rondvluchten en evenementen waarvoor het toestel wordt ingezet.

De PH-PBA, nog in KLM-kleuren, bij het 100-jarig bestaan van Schiphol in 2016 (het artikel gaat verder onder de foto).