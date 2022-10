Hovocubo kan niet stunten tegen CL-titelhouder Barcelona

De zaalvoetballers van Hovocubo zijn een ervaring rijker, maar een illusie armer. De ploeg uit Hoorn heeft de eerste groepswedstrijd in de Champions League verloren. Titelkandidaat Barcelona was op Malta met ruime cijfers te sterk: 6-1.

Pito, een speler van Barcelona, zette zijn ploeg op voorsprong. Het was Lahcen Bouyouzan, die twee minuten later de gelijkmaker scoorde: 1-1. Nog in de eerste helft zorgde de Spanjaard Sergio González opnieuw voor de leiding: 2-1.

Na de rust liepen de Catalanen uit via Ferrao, Hicham Aklalouch (eigen doelpunt), Dyego en Catela. Hovocubo speelt nog twee andere groepswedstrijden. Het Maltese Luxol St. Andrews is morgenavond de tegenstander, zaterdag speelt Hovocubo tegen Dobovec (Slovenië).

