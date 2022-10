Prijzen voor brood stijgen maar door: is je vertrouwde croissantje straks nog te betalen?

Bakkers in Noord-Holland vrezen dat ze bijna allemaal omvallen als het zo doorgaat. Ze kunnen de energie- en gasrekening simpelweg niet meer betalen: die is namelijk hoger dan hij was en bakkers zijn daardoor gedwongen hun prijzen omhoog te gooien. Wordt ons dagelijkse broodje de komende maanden onbetaalbaar?

Facebook Bakkerij Alkemade

Het valt je misschien zelf al op als je naar de bakker gaat. Voor dat vertrouwde croissantje van een euro, betaal je nu soms zo een euro meer. Om het hoofd boven water te kunnen houden verhogen bakkers en supermarkten de prijzen van hun brood en gebak steeds meer. De prijs van de maandelijkse gasrekening wordt door de bakkerijen op dit namelijk moment doorberekend in de producten. "We hebben te maken met hogere energieprijzen. Maar ook de hoge dieselprijzen voor het vervoer van het brood naar de winkels, stijgt", zegt Wim Kannegieter van de Nederlandse Vereniging voor de bakkerij (NVOB). En om het allemaal nog lastiger te maken voor de bakkerijen worden ook de grondstoffen om een broodje of gebakje te maken duurder.

Quote "Vroeger was een kilo graan 35 euro en nu bijna 100 euro" Paul Alkemade, bakker in Anna Paulowna

Bij bakkerij Alkemade in Anna Paulowna zijn de prijzen ook omhoog geknald. "Vroeger was een kilo graan 35 euro en nu bijna 100 euro. Nou reken maar uit. Dat gaat hard", legt bakker Paul Alkemade uit. Daarnaast zijn voor hem ook de slagroomprijzen gestegen, waardoor ook het gebak duurder is geworden. Op dit moment zijn volgens Kannegieter de prijzen van brood 10 procent hoger geworden. "En de verwachting is dat dit gaat stijgen. Het zou zo maar kunnen dat het de komende maanden nog wel 10 of 15 procent omhoog gaat." Minder brood verkocht Als het aan het Zaanse Bakkertje in Zaandam ligt blijven ze niet voor eeuwig de prijzen van hun brood verhogen. "Wij hebben nog tot maart een redelijke gasprijs te betalen, daarna wordt het waarschijnlijk flink duurder. Maar als we een brood voor tien euro moeten verkopen, stoppen we ermee!", vertelt Yvonne Delorme-Klopper. Want bij het ambachtelijke bakkertje merken ze nu al dat er door de hogere prijzen minder klanten komen. "Voor ons bedrijf wordt het steeds moeilijker om een goede omzet te draaien." Voor sommige bakkers zijn de prijsstijgingen al te veel en stoppen ermee. Lees hieronder het artikel met Bakkerij Baas. De tekst gaat door na het artikel.

Ook al blijven volgens het NVOB de prijzen stijgen, er is toch nog een beetje hoop bij de bakkerijen de komende maanden. De feestdagen staan voor de deur en dat is een goed moment om wat extra te verdienen met de verkoop van speculaasjes, pepernoten en een banketstaaf. "Pas vanaf januari gaan wij het echt merken. Mensen willen het nu tijdens de feestdagen thuis nog gezellig maken. Ze gaan minder uit eten, maar willen hun geld misschien wel nog uitgeven aan de bakker of de slager", zegt bakker Paul hoopvol. "Wat ik misschien nog wel het ergste vind, is dat we bedrijven niet meer kunnen sponseren tijdens de feestdagen. Zo kunnen we voor een Sinterklaasactie niets meer gratis weggeven", legt bakker Yvonne uit. "Ik hoop dat de politiek maatregelen neemt, want op deze manier is het niet meer leuk."