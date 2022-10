Haarlemmer (80) die van zitvolleybal paralympische sport maakte toegetreden tot Hall of Fame

De Haarlemse ex-zitvolleyballer Pieter Joon is afgelopen weekend officieel ingetreden in de International Volleybal Hall of Fame in Amerika. Tijdens zijn speech benadrukte hij dat de erkenning door de organisatie het zitvolleybal internationaal op de kaart zet. "Zitvolleyballers verdienen die plek in het volleybal, dat ze erbij horen en voor vol worden aangezien."

Links: Pieter Joon geeft speech, rechts: vitrine in Hall of Fame - Ingezonden foto's

Pieter Joon introduceerde het zitvolleybal bij de paralympische spelen van 1980 wereldwijd als officiële discipline en sindsdien heeft hij zich altijd ingezet voor de internationale gehandicaptensport. Zijn doel is om de kloof tussen het volleybal en zitvolleybal te dichten. Met de benoeming in de Hall of Fame is dat doel een stap dichterbij gekomen.

De International Volleyball Hall of Fame is een non-profitorganisatie die zich sinds 1971 inzet voor het behoud van de volleybalgeschiedenis en is gevestigd in het Amerikaanse Holyoke, Massachusetts. Eerder werden de olympisch kampioenen Peter Blangé, Ronald Zwerver, Bas van de Goor en topcoach Joop Alberda uit Nederland opgenomen in de Hall of Fame.