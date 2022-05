Zitvolleybalpionier Pieter Joon (80) in Hall of Fame: "Erkenning voor baanbrekend werk"

Achter de gevel van een rijtjeshuis in Molenwijk woont de zitvolleybalpionier Pieter Joon. De 80-jarige Haarlemmer is door de internationale volleybalwereld opgenomen in de Hall of Fame in Amerika. Hiermee is hij de eerste gehandicapte volleyballer die deze eervolle vermelding krijgt. "Hij was zijn tijd ver vooruit"

Pieter Joon - NH Nieuws

Bescheiden, gepassioneerd en fit voor zijn leeftijd. Zo omschrijft Joop Alberda Pieter Joon. Alberda, coach van de Nederlandse volleybalploeg die in 1996 olympisch kampioen werd, hangt zelf ook tussen de ongeveer 150 internationale volleybalgrootheden die in het museum in Holyoke, Massachusetts in de Verenigde Staten hangen. Tijd vooruit Bij zitvolleybal wordt gespeeld op een veld van zes bij tien meter, met zes spelers voor elk team. Het net is bij de mannen 115 centimeter hoog, en bij de vrouwen 105. Volgens Alberda was Joon zijn tijd ver vooruit door te kijken hoe hij 'dat wat vroeger gehandicaptensport heette' kon integreren in de volleybalbond. "Vervolgens heeft hij zitvolleybal tot een officiële discipline gemaakt en uiteindelijk is zitvolleybal door Nederland ook groot gemaakt. Als Pieter er niet was geweest, hadden we niet de internationale zitvolleybalorganisatie zoals die nu is", aldus Alberda.

De International Volleyball Hall of Fame is een non-profitorganisatie die zich sinds 1971 inzet voor het behoud van de volleybalgeschiedenis en is gevestigd in het Amerikaanse Holyoke, Massachusetts. Eerder werden de olympisch kampioenen Peter Blangé, Ronald Zwerver, Bas van de Goor en topcoach Joop Alberda uit Nederland opgenomen in de Hall of Fame.

Emotionele uitbarsting Pieter Joon wordt later dit jaar officieel toegevoegd aan de Hall of Fame in het volleybalmuseum. Volgens Alberda is de huldiging een emotioneel gebeuren. "Het is een reflex en mensen vertellen hun geschiedenis; hoe volleybal door hun hele leven gespeeld heeft en vriendschappen heeft veroorzaakt. Dat verhaal is indrukwekkend en eindigt vaak in een emotionele uitbarsting." Pieter Joon wordt op 21 en 22 oktober samen met de Nederlander Pieter Murphy feestelijk toegevoegd aan de Hall of Fame.