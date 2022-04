Zitvolleybalpionier Pieter Joon (80) genomineerd voor international Hall of Fame

Ex-zitvolleyballer Pieter Joon (80) is genomineerd voor de International Volleyball Hall of Fame. In 1956 maakt hij zijn debuut in het zitvolleybal, sindsdien betekent hij veel voor de internationale gehandicaptensport, ook als sportbestuurder.

Pieter Joon in zijn rolstoel - Privefoto Pieter Joon

De International Volleyball Hall of Fame is een non-profitorganisatie die zich sinds 1971 inzet voor het behoud van de volleybalgeschiedenis en is gevestigd in het Amerikaanse Holyoke, Massachusetts. Eerder werden de Olympisch Kampioenen Peter Blangé, Ronald Zwerver, Bas van de Goor en topcoach Joop Alberda vanuit Nederland opgenomen in de Hall of Fame. Nu is het mogelijk de beurt aan de Haarlemmer Joon. Nominatie De tachtigjarige bestuurder heeft in het verleden veel prijzen gewonnen, maar treedt liever niet op de voorgrond. Volgens hem is het belangrijkste en mooiste aan de nominatie dat de invalide sport nu meer onder de aandacht wordt gebracht. Hij hoopt hiermee dat de maatschappelijke kloof tussen valide en invalide sport kleiner wordt.

Volgens Joon worden sporters die invalide raken nog te veel aan hun lot overgelaten en krijgen niet meer de aandacht die ze verdienen. De genomineerde Joon maakt zich hard voor de nazorg en erkenning van deze sporters. "Dit laten de valide bonden allemaal liggen", aldus Joon. Uitreiking De uitslag van de Volleyball Hall of Fame wordt in oktober bekendgemaakt, tot die tijd is het afwachten wie de prijs mee naar huis mag nemen. In Nederland is ook Peter Murphy genomineerd, daarnaast nog andere internationale volleyballers. Je krijgt alleen een eervolle benoeming: "Het is puur de eer en waardering, je krijgt geen toelage of beeld", aldus Joon. Of hij wint of niet, Joon is al trots dat met zijn inzet minder invalide sporters minder naast de maatschappij komen te staan.