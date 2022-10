Wielrenster Amy Pieters zet eerste stappen, vooruitgang in haar revalidatieproces

"Met een beetje hulp komt ze omhoog uit haar stoel en zet zij zelf haar stappen", staat in een bericht op haar persoonlijke website. Ook heeft Pieters op een duofiets kunnen meefietsen.

Praten kan de wielrenster nog niet, maar verbaal boekt ze ook vooruitgang. "Zachte geluidjes horen wij nu ook steeds vaker van haar. Dan zijn we blij iets van haar te horen." Daarnaast hoort haar omgeving soms ook een klein woordje uit haar mond ontsnappen. "Herhalen doet ze dit nog niet, maar hoe fijn en hoopvol is het dan weer even haar vertrouwde stem in dit spontaan geuite woord te horen."

Ernstig hersenletsel

De 31-jarige wielrenster kwam op 23 december ten val tijdens een training met de nationale baanploeg in Spanje. Hierbij liep ze ernstig hersenletsel op. Pieters moest een operatie ondergaan en lag vervolgens maandenlang in coma.

Hoewel de vooruitgang een positieve ontwikkeling is, heeft de wielrenster ook te maken met terugvallen. Pieters kreeg onlangs nog een toeval, waardoor een ambulance gebeld moest worden. "Waarschijnlijk door goed en snel te handelen heeft Amy na lang geslapen te hebben er buiten een behoorlijke vermoeidheid verder geen hele nare gevolgen van", zo is te lezen.

Hoewel de vooruitgang in haar revalidatie onzeker is, lijken zowel Pieters als haar omgeving hoopvol. "Het niet kunnen uitleggen of uiten valt haar en ons soms dan ook zwaar. Gelukkig is zij wel te motiveren door het doen van een spelletje. We nemen maar even voor lief dat ze haar eigen moment kiest. En dat moment komt er, want ineens staat ze!"