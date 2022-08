Amy Pieters werkt in specialistisch revalidatiecentrum aan volgende stap in haar herstel

Amy Pieters gaat de volgende fase in van haar intensieve revalidatieproces. De 31-jarige wielrenster uit Zwanenburg wordt overgebracht naar het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie in Woerden. Ze kwam eind vorig jaar hard ten val tijdens een training op de weg, waarbij ze ernstig hersenletsel opliep.

"In het Daan Theeuwes Centrum zal Amy nog harder en gerichter verder gaan werken aan haar herstel. Wij hebben goede hoop dat Amy hier ook mooie resultaten en verbeteringen kan laten zien", is te lezen op de persoonlijke website van de 31-jarige renster.

Zware val

Pieters kwam in december hard ten val tijdens een training in Spanje met de nationale baanploeg. Ze liep ernstig hersenletsel op. In Spanje onderging ze een schedeloperatie waarna ze naar Nederland werd overgebracht.