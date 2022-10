Ajax Vrouwen blijft foutloos, Telstar wacht nog steeds op eerste punten

Na een half uur spelen moest Ajax een strafschop incasseren. Naomi Piqué verzilverde het buitenkansje namens de Rotterdammers. De goal van Piqué betekende de eerste tegentreffer dit seizoen in de eredivisie voor de ploeg van Suzanne Bakker. In de tweede helft besliste Nikita Tromp de wedstrijd. Met buitenkant voet tikte ze de bal onder keeper Pothof van Excelsior door. De 3-1 voorsprong kwam hierna niet meer in gevaar.

Ajax begon voortvaren aan het duel en kwam in de 23e minuut op voorsprong dankzij schitterende vrije trap van Sherida Spits. De aanvoerster krulde vanaf twintig meter knap binnen. Nog geen drie minuten later verdubbelde Tiny Hoekstra op iets wat gelukkige wijze de voorsprong: 2-0.

Telstar ontving sc Heerenveen in Velsen-Zuid. Telstar dat pas één doelpunt wist te maken dit seizoen had het ook tegen de Friese opponent erg lastig. Na dertien minuten maake Merel Bormans de eerste van de wedstrijd. In de tweede helft scoorde Janneke Ennema twee keer en ook Jet van Beijeren was trefzeker, waardoor de eindstand van 0-4 op het scorebord stond.

Door de nederlaag blijft Telstar onderaan staan in de eredivisie. De ploeg van trainer Marelle Worm heeft nog geen punten weten te pakken, maar het heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Ajax is gedeeld koploper. De Amsterdammers staan met twaalf punten uit vier wedstrijd samen bovenaan met regerend landskampioen FC Twente.

VV Alkmaar kwam dit weekend niet in actie.