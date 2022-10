Zorgen zendmast vliegveld: "Als er een parachutist tegenaan vliegt, dan is het klaar"

"Je wilt dat mensen altijd 112 kunnen bellen. Maar het bereik in Eierland is niet optimaal." Aan het woord is directeur van het Texelse vliegveld Mike de Bruijn. Zijn bedrijf wil meewerken aan de plaatsing van een dertig meter hoge zendmast voor mobiel telefoonverkeer. Maar niet iedereen vindt dat een goed idee. Waaronder het naburige Paracentrum Texel: "Beginnende parachutisten landen overal."

Voor een optimale dekking is een extra zendmast in de Texelse polder noodzakelijk. Texel heeft op dit moment namelijk capaciteitsproblemen in het 4G-netwerk. Dat betekent dat je niet overal op het eiland goed bereik hebt. Met name in Eierland laat dat soms te wensen over.

De gemeente en Vodafone hebben De Bruijn gevraagd of hij ruimte heeft op zijn vliegveld voor een zendmast. "Het heeft niet onze voorkeur om grond te verkopen. Maar we hebben het hier ook over een maatschappelijk probleem." De mast geeft de eigenaar van het vliegveld wel een jaarlijkse huuropbrengst omdat de grond via een pachtovereenkomst verhuurd wordt.

Iemand die niet blij is met het voornemen om een mast te plaatsen is Jan Boyen Rienks van het naburige paracentrum. Hij waarschuwt vooral voor de risico's die er zijn. "De parachutisten landen overal. Dit is gewoon niet wenselijk. We hebben een opleiding voor beginnende parachutisten. Als er iemand tegenaan vliegt, dan is het klaar."

Geen vrijwillige keuze

De plaatsing van een mast is overigens geen vrijwillige keuze. Het Rijk verplicht providers om de dekking op 98 procent te brengen. De verwachting is dat hiervoor 10 procent extra zendmasten nodig zijn. De Bruijn: "Ik geloof dat er 165 locaties zijn onderzocht, maar zonder resultaat, want de grondeigenaren wilden niet meewerken. Dit was een locatie waar de bereidheid er wel is om mee te werken."

Op het terrein van het vliegveld komt daarnaast ook een extra verdeelstation van Liander om de noordkop van het eiland van voldoende energie te voorzien. De Bruijn: "Ook met dit onderwerp wil je voldoen aan de maatschappelijke behoeften."