Verrassing jarige 'held' Texel Airport valt in het water: Ed blijft met tweehonderd gebakjes zitten

Ook de situatie in Rotterdam speelt een rol volgens Frank. Daar is gisteren een vliegtuig met twee personen gecrasht in het water bij de haven. De inzittenden zijn nog niet gevonden. De hulpdiensten gaan uit van een noodlottig ongeval. De kans dat de twee het hebben overleefd is 'eigenlijk nihil', vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen de NOS.

"Er is wel één dappere piloot onderweg van Breda naar Texel", ziet initiatiefnemer en piloot Frank de Jong op zijn scherm. "Die zal wel erg zin hebben in een gebakje."

"Het is al een hele eer dat ze überhaupt met z'n alle van plan waren om hierheen te vliegen om te checken of ik wel echt zeventig ben geworden", aldus Ed. Ondanks deze domper gaat hij er toch nog een mooie dag van maken vandaag, en het grote feest komt dan later wel een keer. "Ik vergeet die mensen niet en zij vergeten mij niet."

Frank heeft er alle vertrouwen in dat in de loop van de week de verjaardagsvisite de weg naar het waddeneiland weet te vinden. Met het vliegtuig als het weer het toelaat, of anders met de auto. "Want Ed staat daar toch met z'n tweehonderd gebakjes. Gelukkig zijn ze nog wel even houdbaar", lacht Frank. "En anders eet hij ze zelf wel op, want Ed houdt ook wel van een taartje."

Het gezicht van het vliegveld

Formeel is Ed al met pensioen en heeft zijn zoon Mike hem inmiddels opgevolgd als directeur van Texel Airport. Toch is vader Ed met grote regelmaat nog in de verkeerstoren te vinden om piloten binnen te loodsen of te helpen vertrekken.

Ed wordt geprezen voor zijn gastvrijheid en is al tientallen jaren het gezicht van het Texelse vliegveld.