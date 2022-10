Vechtpartij aan boord van vliegtuig, verdachte aangehouden op Schiphol

Het vliegtuig was onderweg naar Schiphol vanuit Turkije, toen er aan boord een vechtpartij uitbrak. Toen het vliegtuig eenmaal was geland is er een verdachte aangehouden.

Het is niet duidelijk welke maatschappij de vlucht uitvoerde, maar als het een vlucht van Transavia of KLM was kan het zomaar zijn dat de verdachte op een zwarte lijst komt te staan. De twee maatschappijen besloten eerder deze maand om gegevens van mensen die zich misdragen tijdens een vlucht te delen, en in ernstige gevallen een vliegverbod van vijf jaar op te leggen.

Eerder deze week werd op Schiphol een 40-jarige man aangehouden die wordt verdacht van mensensmokkel. Hij, en zijn minderjarige reisgenoot, gedroegen zich volgens de Marechaussee verdacht tijdens de vlucht. Zo zochten ze elkaar regelmatig op terwijl ze niet bij elkaar zaten, en waren ze volgens het personeel 'zenuwachtig'.