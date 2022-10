Zwaarbevochten punt FC Volendam op bezoek bij directe concurrent FC Emmen

FC Volendam is (tijdelijk) van de laatste plaats in de eredivisie af. De degradatiekraker tegen FC Emmen eindigde in 1-1, waardoor Vitesse de nieuwe rodelantaarndrager is. Walid Ould-Chikh maakte op schitterende wijze 1-0, maar die werd tenietgedaan door Ahmed El Messaoudi.

Benaissa Benamar en Bilal Ould-Chikh keerden weer terug in de basis bij FC Volendam. Benamar viel wel in tegen Ajax, maar was ziekjes vorige week. Ould-Chikh ontbrak tegen de Amsterdammers na een rode kaart tegen Fortuna Sittard. Volendam en FC Emmen hadden de punten hard nodig en dat was te merken. De eerste poging van de wedstrijd was voor Ibrahim El Kadiri. Doelman Mickey van der Hart (oud-Ajax) kon de bal redden. Daarna was het vooral de thuisploeg dat de klok sloeg.

Mühren en Eiting

Zo schoot Rui Mendes net naast het doel. Even later kreeg Jeroen Veldmate een grote kopkans, die vloog net over. Via Mark Diemers, Ahmed El Messaoudi en Mohamed Bouchouari werd Emmen nog meermaals gevaarlijk. Vooral bij de laatstgenoemde mogelijkheid kwam Volendam goed weg, de aanvaller scoorde niet voor een leeg doel. Tussendoor kregen de Volendammers kansen via Robert Mühren en Carel Eiting. Ondanks de kansen was de stand bij de rust nog gelijk.

