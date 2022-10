Ajacied Tadic over de schreef tegen FC Volendam: 'Vierde official had in moeten grijpen'

Het was vorig weekend een vreemd gezicht in Volendam: na zijn wissel stond Ajax-aanvoerder Dusan Tadic langs de lijn druk zijn medespelers te coachen. Terwijl trainer Alfred Schreuder een paar meter naar links voor dezelfde dug-out stond. KNVB-waarnemer Ruud Bossen verbaast zich erover dat de scheidsrechter dit toestond. "Er mag er één coachen", vertelt Bossen in voetbaltalkshow De Aftrap van NH Sport.

Ruud Bossen: "Vierde official had in moeten grijpen" - NH Sport/Edward Dekker

Allard Lindhout floot FC Volendam - Ajax en werd langs de lijn geassisteerd door vierde official Martin Pérez. Bossen was in Volendam aanwezig als waarnemer van de scheidsrechter, maar zegt een aantekening van het incident te hebben gemaakt. De tweede gast aan tafel is Peter Beense. De Amsterdamse zanger en supporter van Ajax maakt zich zorgen over de tegenvallende prestaties van de regerend landskampioen. Beense hoopt desondanks aan het einde van het seizoen weer op het podium te kunnen staan bij een eventuele huldiging.

Quote "Dat was de eerste keer dat ik voelde dat Amsterdam op water gebouwd was" Zanger Peter Beense

Het feest vanwege het veroveren van de wereldbeker in 1995 is hem het meeste bijgebleven. "Die huldiging heeft zoveel indruk op me gemaakt. Er stonden 120.000 mensen op het Museumplein. Toen die begonnen te springen, was dat de eerste keer dat ik voelde dat Amsterdam op water gebouwd was...Het was net of ik op een golf stond, want het hele podium ging heen en weer." Tekst gaat verder onder de video.

Peter Beense: "Huldiging Ajax in 1995 heeft zoveel indruk op me gemaakt" - NH Sport/Edward Dekker

De Aftrap van vrijdag 14 oktober met Peter Beense en Ruud Bossen - NH Sport/Edward Dekker

