Provincie blij dat kabinet adviesrapport van Johan Remkes over stikstofaanpak overneemt

De provincie is blij dat het kabinet het adviesrapport over de stikstofaanpak van Johan Remkes (VVD) overneemt. Gedeputeerde Esther Rommel benadrukt dat Noord-Holland al ver in het oplossen van de problematiek is en gaat er vanuit dat het Rijk nu snel met steun komt zodat er 'doorgepakt kan worden'.

Volgens Rommel is voor een verdere aanpak van het stikstofprobleem een minder strak keurslijf nodig: "Dan kunnen we bijvoorbeeld boeren die hebben aangegeven vrijwillig te willen stoppen ook voldoende financieel compenseren", laat de gedeputeerde in een reactie aan NH Nieuws weten.

Het kabinet neemt de aanbevelingen uit het stikstofrapport van Johan Remkes in grote lijnen over. Het denkt alleen meer tijd nodig te hebben om de stikstofuitstoot van 500 tot 600 zogenoemde 'piekbelasters' in de buurt van kwetsbare natuurgebieden te laten stoppen.

Volgens Johan Remkes spelen provincies een doorslaggevende rol in het verminderen van de stikstofuitstoot. Daar is Rommel het mee eens: "Niet voor niets zijn we al drie jaar aan het werk met onze gebiedsaanpak. Met dit kabinetsbesluit kunnen we die nu voorspieding voortzetten." Draagvlak Volgens de gedeputeerde ziet het kabinet nu dat provincies maatwerk kunnen leven: "En dat is nodig om te komen tot oplossingen die draagvlak hebben", aldus Rommel. In november komt het kabinet met een verdere reactie op het advies van Remkes.