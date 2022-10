Provincie wil nu eerst van kabinet horen hoe het verder gaat na stikstofrapport Remkes

Het is nog onduidelijk wat de provincie Noord-Holland gaat doen met de uitkomsten van het stikstofrapport van Johan Remkes, dat vanmiddag werd gepresenteerd. Een woordvoerder laat in een eerste reactie weten af te wachten welke keuzes het kabinet nu gaat maken.

Verder verwijst hij naar een eerste reactie van het Interprovinciaal Overleg (IPO), dat namens de provincies aanschoof bij de overleggen tussen Remkes en andere betrokken partijen. "In het rapport herkennen we de aandacht voor de pijn van de landbouw en de noodzaak van de natuur. Dit voelt voor iedereen als een belangrijk rapport", valt in die eerste reactie te lezen.

"Voor nu benadrukken we dat er een goede balans is tussen de kortetermijnaanpak en ruimte geven aan de gebiedsprocessen op middel- en lange termijn. Het is aan het Rijk om te organiseren dat beiden in samenhang worden aangepakt."

500 á 600 grootste uitstoters afgekocht

In het rapport adviseert Remkes het kabinet om de 500 á 600 grootste stikstofuitstoters binnen een jaar te laten stoppen met het uitstoten van stikstof. De bedoeling is dat dat zo veel mogelijk vrijwillig gebeurt, bijvoorbeeld door het veranderen van de bedrijfsvoering, maar gedwongen uitkoop wordt door Remkes niet uitgesloten.

Het is niet duidelijk of er op die lijst ook Noord-Hollandse veetelers komen te staan. Onze provincie kent weinig intensieve veehouderij, maar industriële spelers als Tata Steel en Schiphol voeren de lijst van grootste uitstoters aan.

Toen het stikstofkaartje werd gepubliceerd maakte de provincie al duidelijk dat het niet van plan is boeren op de tocht te zetten. Een woordvoerder vertelde toen dat er hier veel gerichter gekeken kan worden naar maatwerk. Daarnaast heeft de provincie boeren nodig om de gebieden waar de boerderijen staan te beheren.

Kaartje overboord

Het veelbesproken stikstofkaartje lijkt in ieder geval overboord te gaan. Remkes pleit ervoor deze kaart niet te gebruiken, en minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) gaf tijdens het persmoment aan dat de stikstofkaart van tafel moet. Ze wil kijken naar andere kaarten 'op een ander abstractieniveau'. Wat dat precies betekent en of er een nieuwe kaart komt is niet duidelijk.

Het kabinet verwacht volgende week vrijdag, op 14 oktober, met een inhoudelijke reactie op het rapport te kunnen komen.