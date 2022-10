Melkveehoudster Ingrid verrast door overgenomen stikstofadvies Remkes: "Hopen dat het geen toneelstukje is"

Melkveehoudster Ingrid de Sain uit Schellinkhout is blij en verrast door het nieuws dat het kabinet de aanbevelingen uit het stikstofrapport van Johan Remkes (VVD) omarmt. Dit betekent dat het kabinet 500 tot 600 zogeheten 'piekbelasters' eerst gaat aanpakken, zodat andere melkveehouders - zoals Ingrid - geholpen kunnen worden. "Je bedrijf staat niet meer op slot: we kunnen gewoon weer gaan ondernemen."

Daarmee doelt ze vooral op het jarenlange, gevoelige proces dat eraan vooraf ging: het stikstofprobleem in Nederland. Vorige week keek NH Nieuws nog mee met melkveehoudster Ingrid de Sain toen stikstofbemiddelaar Johan Remkes (VVD) zijn rapport presenteerde . "Er zaten goede en minder goede punten in, alleen is het de vraag wat het kabinet ermee gaat doen. Het blijven aanbevelingen hé, die zijn niet bindend", zei Ingrid toen daarover .

Die 'aanbevelingen' heeft het kabinet nu in grote lijnen overgenomen. "Mijn boerenhart klopt hier wel van: het geeft wat vertrouwen. Een goed begin van het weekend. Eindelijk wordt er naar ons geluisterd: we zijn al 3,5 jaar aan het vechten." Toch plaatst ze nog een kanttekening: "Is het een toneelstukje of gemeend? Laten we hopen op dat laatste."

Buitenspel

Het kabinet gaat eerst de 500 à 600 zogeheten 'piekbelasters' aanpakken om stikstofruimte vrij te maken. Want volgens Remkes moet deze ruimte ook ingezet worden voor melkveehouders die nu in de knel zitten: de zogenoemde PAS-melders. Zij kregen tussen 2015 en 2019 toestemming van de overheid om uit te breiden, maar kwamen door een uitspraak van de Raad van State in de problemen. Die regelgeving werd toen buitenspel gezet. Het kabinet ziet nu in dat die boerenbedrijven snel geholpen moeten worden.

Ministers Christianne van der Wal (Stikstof) en Piet Adema (Landbouw) denken dat 'door het gericht en snel wegnemen van de stikstofuitstoot van de piekbelasters' ruimte vrijkomt voor die PAS-melders.

'Kans op overleven vergroot'

Het legaliseren van de meldingen noemen zij nu 'prioriteit voor de korte termijn'. Ook de melkveehouderij van Ingrid wordt als 'illegaal' gezien. "Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, dat ze dat gaan omarmen. Er is meer kans op een vergunning, doordat de PAS-melders nu vooraan staan in de vrijgekomen stikstofruimte in plaats van achteraan. Hierdoor komt er ook meer ruimte vrij voor stalaanpassingen of innovaties. Hiermee wordt de kans van overleven vergroot. Je bedrijf staat niet meer op slot: we kunnen gewoon weer gaan ondernemen."