Ondanks chaos en beperkingen Schiphol toch Europa's drukste luchthaven

Schiphol was vorige week de drukste luchthaven van Europa. Er waren gemiddeld 1.246 vluchten per dag, waarmee Schiphol de giganten Istanbul, Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt en Londen Heathrow achter zich liet. Dat meldt Eurocontrol. Schiphol is wel vaker de grootste van Europa geweest, maar de lijstaanvoering van afgelopen week valt op vanwege de beperkingen in passagiers en vluchten door de aanhoudende chaos.